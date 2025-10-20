  • Спортс
  • Роднина о заявлении НОК Украины: «Я устала за эти годы оценивать всю галиматью, которую несут представители этого уникального государства»
6

Роднина о заявлении НОК Украины: «Я устала за эти годы оценивать всю галиматью, которую несут представители этого уникального государства»

Ирина Роднина назвала галиматьей заявление олимпийского комитета Украины.

Ранее глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил, что на встрече с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри его заверили в отсутствии флага у россиян на зимних Играх-2026. Также Гутцайт назвал это «победой».

– Как вы оцените заявление Гутцайта?

– Я устала за эти годы оценивать всю ту галиматью, которую несут представители этого уникального государства. Иначе эти слова не назовешь. Или вам хочется побольше юмора и смеха? Спортсмены давно уже не реагируют на заявления украинцев. Давайте и мы перестанем комментировать эту галиматью, – сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoИрина Роднина
logoВадим Гутцайт
отстранение и возвращение России
