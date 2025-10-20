Пападакис об уходе из спорта: «У меня не было выбора. Я находилась в крайне нездоровой обстановке, была истощена физически и морально»

Олимпийская чемпионка Габриэла Пападакис объяснила решение уйти из спорта.

Французская фигуристка выступала в танцах на льду с Гийомом Сизероном, они также являются пятикратными чемпионами мира. Пападакис объявила о завершении карьеры в декабре 2024-го.

«На выходных я прочитала в нескольких статьях, что перестала соревноваться ради того, чтобы «сосредоточиться на шоу». Но это не так. Я перестала потому, что обстановка, в которой я находилась, стала крайне нездоровой. Я была истощена физически и морально, и мне пришлось уйти, чтобы защитить себя. У меня не было выбора.

Уже потом я ощутила желание выступать в шоу, кататься с женщиной [американской фигуристкой Мэдисон Хаббелл], чтобы дать представление о движении однополых дуэтов в фигурном катании.

Для меня важно проговорить это, ведь если сводить решение [об уходе из спорта] просто к смене деятельности, то это полностью перечеркивает то, через что я прошла, и то, как этот опыт повлиял на мою жизнь.

Сегодня я счастлива, потихоньку перестраиваюсь в жизни и хочу продолжать работу, чтобы культура соревнований по фигурному катанию стала более здоровой для следующих поколений. Но какая-то часть меня не выбирала такой финал, и это навсегда оставит свой след. Не хочу это перечеркивать», – написала Пападакис в соцсети.