Лев Лазарев: «Короткую интересно катать, пусть без четверных. Это программа, в которой можно добавлять сколько угодно хореографии»

Лев Лазарев заявил, что ему интересно катать короткую даже без квадов .

Сегодня фигурист выступил с короткой программой на первенстве России в Саранске. За прокат он получил 87,23 балла.

«Сегодня я прокатал довольно легко. Немного нервничал за тройной аксель, но хорошо его сделал в итоге. Старался хорошо прокатать дорожку, посмотрим, какой уровень мне поставят за нее.

Приболел перед Российско-китайскими играми, но успел восстановиться. Прошел уже месяц с того момента, как я вновь вышел на лед. Мне стало плохо в новогоднюю ночь, поднялась температура. Но уже 4 января я вышел на лед и постепенно набирал форму. Как видите, короткую программу я откатал хорошо, значит, форма хорошая. А какая будет произвольная – увидим завтра.

Короткую все равно интересно катать, пусть без четверных. Это программа, в которой можно добавлять сколько угодно хореографии, так как у юниоров нет четверных. Но я не могу сказать, что от этого как-то становится все скучно.

Конечно, с четверными все тоже было бы очень здорово, но в короткой программе можно показать хорошее катание, хорошие вращения. Хотел бы снятия ограничения на четверные? Не знаю, как ответить на этот вопрос», – сказал Лазарев.