Вадим Воронов: «У меня талисман, как у Юдзуру Ханю, моего кумира. Спасибо большое ему за то, что он так мотивирует меня»

Вадим Воронов рассказал, что его кумиром является Юдзуру Ханю.

Сегодня Воронов выступил с короткой программой на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров в Саранске (78,75 балла).

«Честно, сначала побаивался, что буду первым, потом, когда шел вытягивать номер, я уже подумал, что даже если и первый, то чего бояться, наоборот, быстрее откатаю.

Почему тройной аксель вторым элементом? Мне удобнее, потому что на первом элементе больше волнуюсь. Тройным флипом распрыгиваюсь, делаю первый шаг, а потом все само идет.

Волновался только утром, примерно за два часа до соревнований волнение отпало. Всегда можно лучше, но в принципе сделал то, что нужно.

Талисман (Винни Пух), как у Юдзуру Ханю – моего кумира. Часто смотрю (Ханю), спасибо большое ему за то, что он так мотивирует меня», – сказал Воронов.