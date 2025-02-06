Арсений Федотов: «С четверными нормально, потихоньку. Увидите завтра хороший набор, надеюсь»
Арсений Федотов надеется показать сильный контент на первенстве России.
Сегодня фигурист выступил с короткой программой на турнире в Саранске, набрав 84,98 балла.
«Настроение хорошее, все получилось, настраиваюсь на произвольную.
Было сложнее не из-за того, что подтверждаю титул, просто так получается, Потому что не очень хорошо складывается сезон? Да.
Как с четверными? Нормально, потихоньку. Увидите завтра хороший набор [в произвольной], надеюсь.
В чем сложность в этом сезоне в сравнении с прошлым? Не знаю, вырос, может. Просто так происходит», – сказал Федотов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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