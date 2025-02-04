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Ковалев об олимпийском отборе: «Если бы я был в федерации тем, кто принимает решение, послал бы Кондратюка»

Фигурист Артем Ковалев заявил, что отправил бы на олимпийский отбор Кондратюка.

– В декабре стало известно о допуске российских фигуристов до олимпийской квалификации. Какая у тебя была реакция на эти новости и не было ли сожаления, что не имеешь возможности побороться за путевку?

– Это очень круто! Только допуск к квалификационному турниру Олимпиады – это одно, а допустят ли до самой Олимпиады – это другое. И допустят или нет, непонятно. Я сам не гонюсь никуда, в данный момент у меня нет цели отобраться на Олимпиаду, есть цель кататься и делать то, что я могу. Понятно, что каждый спортсмен хочет стать олимпийским чемпионом, но у нас столько крутых ребят, кто выступал на чемпионате России, есть и те, кто не отобрался на чемпионат, ребята, выходящие из юниоров, которые уже наступают на пятки. Фигуристов хороших очень много, и решение будет принимать федерация. Тут надо серьезно думать, кого посылать, кому отдавать квоту.

Если бы я был в федерации тем, кто принимает решение, послал бы Марка Кондратюка. Человек прошел отбор на Олимпиаду, дал нам места на Играх, подтвердил квоту. Выиграл чемпионат Европы, выиграл чемпионат России, был бронзовым призером чемпионата страны, наконец, он бронзовый призер Олимпиады в команде, он выступал на Олимпиаде и выступал офигенно. Не беру в расчет личный турнир, однако командник прошел очень здорово. Этот человек морально понимает, что это такое.

Если не Марк, то тогда не знаю. Ребят очень много, длинный список – Влад Дикиджи, Женя Семененко, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов. И я не могу сказать, кто из них лучше, кто хуже. Есть еще Дима Алиев, чемпион Европы. Нельзя выделить того, кто на голову сильнее. Но если комплексно смотреть, я бы взял Марка.

Вот, например, перед Олимпиадой в Сочи выбирали между Евгением Плющенко и Максимом Ковтуном. Евгений проиграл Максиму на чемпионате России, встал вопрос, кого посылать. Но Евгений выступал уже на трех Олимпиадах и трижды был в медалях, один раз выиграл, дважды брал серебро. Кроме того, он был многократным чемпионом мира, Европы. А на кону еще и командный турнир. И кого тут посылать? На мой взгляд, все [было] очевидно.

– Для тебя всегда было очевидно, почему на Игры в Сочи послали Плющенко, а не Ковтуна?

– Тогда в моменте я не понимал, почему отправили Евгения, когда чемпионат России выиграл Максим. Но сейчас для меня все логично, поскольку Плющенко – это надежный, знакомый всем человек, который прошел многое. Не говорю, что Ковтун – плохой фигурист. Но если Плющенко проиграл один важный турнир, неправильно обнулять все, что было за его плечами. У него железный характер, если он выходил – в основном он все делал. Поэтому выбор был очевиден, – сказал Ковалев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
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