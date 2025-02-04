Ковалев об олимпийском отборе: «Если бы я был в федерации тем, кто принимает решение, послал бы Кондратюка»

Фигурист Артем Ковалев заявил, что отправил бы на олимпийский отбор Кондратюка.

– В декабре стало известно о допуске российских фигуристов до олимпийской квалификации. Какая у тебя была реакция на эти новости и не было ли сожаления, что не имеешь возможности побороться за путевку?

– Это очень круто! Только допуск к квалификационному турниру Олимпиады – это одно, а допустят ли до самой Олимпиады – это другое. И допустят или нет, непонятно. Я сам не гонюсь никуда, в данный момент у меня нет цели отобраться на Олимпиаду, есть цель кататься и делать то, что я могу. Понятно, что каждый спортсмен хочет стать олимпийским чемпионом, но у нас столько крутых ребят, кто выступал на чемпионате России, есть и те, кто не отобрался на чемпионат, ребята, выходящие из юниоров, которые уже наступают на пятки. Фигуристов хороших очень много, и решение будет принимать федерация. Тут надо серьезно думать, кого посылать, кому отдавать квоту.

Если бы я был в федерации тем, кто принимает решение, послал бы Марка Кондратюка . Человек прошел отбор на Олимпиаду, дал нам места на Играх, подтвердил квоту. Выиграл чемпионат Европы, выиграл чемпионат России, был бронзовым призером чемпионата страны, наконец, он бронзовый призер Олимпиады в команде, он выступал на Олимпиаде и выступал офигенно. Не беру в расчет личный турнир, однако командник прошел очень здорово. Этот человек морально понимает, что это такое.

Если не Марк, то тогда не знаю. Ребят очень много, длинный список – Влад Дикиджи , Женя Семененко, Глеб Лутфуллин , Макар Игнатов . И я не могу сказать, кто из них лучше, кто хуже. Есть еще Дима Алиев, чемпион Европы. Нельзя выделить того, кто на голову сильнее. Но если комплексно смотреть, я бы взял Марка.

Вот, например, перед Олимпиадой в Сочи выбирали между Евгением Плющенко и Максимом Ковтуном. Евгений проиграл Максиму на чемпионате России, встал вопрос, кого посылать. Но Евгений выступал уже на трех Олимпиадах и трижды был в медалях, один раз выиграл, дважды брал серебро. Кроме того, он был многократным чемпионом мира, Европы. А на кону еще и командный турнир. И кого тут посылать? На мой взгляд, все [было] очевидно.

– Для тебя всегда было очевидно, почему на Игры в Сочи послали Плющенко, а не Ковтуна?

– Тогда в моменте я не понимал, почему отправили Евгения, когда чемпионат России выиграл Максим. Но сейчас для меня все логично, поскольку Плющенко – это надежный, знакомый всем человек, который прошел многое. Не говорю, что Ковтун – плохой фигурист. Но если Плющенко проиграл один важный турнир, неправильно обнулять все, что было за его плечами. У него железный характер, если он выходил – в основном он все делал. Поэтому выбор был очевиден, – сказал Ковалев.