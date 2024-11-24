Артем Ковалев: «Кажется, в этом году я мимо чемпионата России и финала Гран-при. Постараемся в следующем сезоне выйти в более оптимальной форме»
Фигурист Артем Ковалев надеется лучше подготовиться к следующему сезону.
Ковалев занял 10-е место на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге, где набрал в сумме 217,38 балла. Спортсмен пропускал прошлый сезон из-за травмы ноги.
«Нога немного беспокоит, но это никак не отразилось на прокате. Не могу сказать, что во время него я чувствовал какой-то дискомфорт. Боль была такая, терпимая. Ехал с тремя четверными прыжками целенаправленно, не получилось, но будем стараться, работать.
Как мне кажется, в этом году я мимо чемпионата России, мимо финала Гран-при. Значит, будем работать над собой. Подождем еще один сезон, постараемся выйти в следующем в более оптимальной форме», – сказал Ковалев.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
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