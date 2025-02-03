Тарасова о новостях про ухудшение здоровья: «Все в порядке, я дома, собираюсь лечить колено. Ну нельзя же меня все время на тот свет отправлять»

Татьяна Тарасова опровергла новость о том, что ее здоровье ухудшилось.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что у Тарасовой обострились проблемы с сердцем, она вызывала себе скорую помощь, но отказалась от госпитализации.

«Вы хотите спросить, умираю ли я или с сердцем плохо? Все в порядке, я дома сейчас, собираюсь ехать колено лечить.

Ну нельзя же меня все время на тот свет отправлять. Что же это за журналисты такие, которые этим регулярно занимаются?» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

«Я просто возмущена тем, что пишут! Я нормально себя чувствую и никого не вызывала», – приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».