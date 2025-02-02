Татьяна Тарасова: «В каждом виде было по три представителя, теперь за путевку на Олимпиаду смогут бороться по одному. Разбили нашу команду»
Татьяна Тарасова высказалась о квоте российских фигуристов на Олимпийские игры.
Международный союз конькобежцев допустил россиян к участию в олимпийскому квалификационному турниру, в каждом виде российские фигуристы могут получить только по одной квоте на Игры-2026 в Милане.
«Вот за что нас дисквалифицировали? Спорт же вне политики должен быть. А если это не так, то не надо об этом говорить постоянно.
На момент отстранения у нас в каждом виде было по три представителя. Теперь за путевку на Олимпиаду смогут бороться по одному, можете себе представить?
А одному человеку участвовать очень опасно, серьезное давление. Так что они делают свое дело, разбили нашу команду», – сказала Тарасова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
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