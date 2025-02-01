Татьяна Тарасова: «Петросян сейчас нет равных, она просто лучшая. Это бесспорно!»

Татьяна Тарасова считает Аделию Петросян лучшей фигуристкой мира.

«Конечно, каждые соревнования надо рассматривать отдельно. Разные люди по-разному судят. Но мне кажется, что Аделии сейчас нет равных. Даже не то что нет, она просто лучшая. Это бесспорно!» – сказала Тарасова.

Петросян – двукратная чемпионка России.