Татьяна Тарасова: «Петросян сейчас нет равных, она просто лучшая. Это бесспорно!»
Татьяна Тарасова считает Аделию Петросян лучшей фигуристкой мира.
«Конечно, каждые соревнования надо рассматривать отдельно. Разные люди по-разному судят. Но мне кажется, что Аделии сейчас нет равных. Даже не то что нет, она просто лучшая. Это бесспорно!» – сказала Тарасова.
Петросян – двукратная чемпионка России.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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