«Мы начинаем чувствовать музыку все вместе и устраиваем дикий тусич». Леонтьева и Горелкин о номере с Семененко

Семененко, Леонтьева и Горелкин рассказали о совместном номере под кей-поп.

На чемпионате России в Омске Евгений Семененко, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин представили совместный показательный номер под песню Yeonjun – Ggum.

– Из чего родилась идея самого номера и впоследствии идея добавить туда Соню и Даню?

Евгений : Изначально мне понравился трек и клип на него. Это дебютный сольный трек одного из пяти участников группы TXT – Енджуна. Предложил Алексею Николаевичу и Татьяне Николаевне поставить номер под эту музыку, они одобрили. Идея рождалась в процессе постановки. Дане и Соне сообщил еще за две с половиной недели до чемпионата России, что был бы рад увидеть такую красивую и яркую пару в совместном номере.

– Кто ставил номер и сколько ушло времени на работу с хореографом? Программа смотрится на вас так органично, будто ты сам ее и сделал.

Евгений : Работа шла коллективно. Основным постановщиком номера является Никита Михайлов . Я и Алексей Николаевич тоже предлагали свои идеи и фишки в процессе постановки. И я с теплотой вспоминаю моменты создания программы, это было весело, и идеи рождались одна за другой (улыбается).

В один момент Алексей Николаевич предложил включить в номер классическую музыку, после чего мы с Никитой Михайловым предложили пригласить танцевальную пару и красиво и с юмором преподнести эту часть программы. Мне кажется, получилось здорово. Постановка номера заняла примерно один-два дня, плюс ушло еще полтора часа утром в день показательных выступлений, чтобы прогнать номер вместе с Соней и Даней. <...>

– Какие впечатления остались от совместной работы?

Даниил : Это новые ощущения, потому что я к Соне уже привык, а она ко мне. А теперь мы оказались в команде Жени и круто сработались. Идея этого показательного номера у Жени появилась еще две с половиной недели назад, мы обсуждали с ним это и вот сегодня смогли выйти на лед и до конца все придумать, выучить связки.

– Сколько времени ушло на подготовку в общей сложности? По сути, одна тренировка?

Даниил : У нас был примерно час на льду, потом сорок минут провели в зале и еще на 20 минут вышли на лед.

Софья : Даже меньше, мне кажется. Весь процесс занял точно не больше полутора часов.

Даниил : Но это было настолько интересно! Мы с Соней в жизни никогда не танцевали кей-поп. Женя скинул мне связку из танца, я ее выучил, но потом она не пригодилась нам в номере, взяли пару движений, можно сказать, что это была тренировочка, чтобы прокачать свой уровень танцевальности. Номер вышел очень необычным и ярким.

– Какие роли были у вас в этом номере?

Даниил : Мы втроём обсуждали концепцию номера. Женя – чиловый парень, он танцует, наслаждается музыкой, видит грустную Соню...

Софья : Я сижу и плачу.

Даниил : Он видит ее и дает ей жвачку, сам трек называется GGUM – «Жвачка». С этой жвачкой она начинает чувствовать музыку, как Женя. Они находятся на одном вайбе, и тут прихожу я.

Софья : Даня играет роль интеллигентного парня, который танцует классику, показывает прилежного и сдержанного мужчину.

Даниил : Да, балет и ничего более. Мы начинаем спорить с Женей, выяснять, какой стиль лучше, и приглашаем Соню нас рассудить. В итоге Соня выбирает Женю, я расстраиваюсь...

Софья : ...но я даю Дане жвачку...

Даниил : ...и мы начинаем чувствовать музыку все вместе и устраиваем дикий тусич.

– Если не ошибаюсь, Соня как раз в детстве долго занималась балетом. Почему в качестве представителя этого стиля выбрали Даню?

Даниил : Хотелось устроить батл, чтобы он был на равных – два молодых человека, которые танцуют в совершенно разных стилях, а решает все девушка.