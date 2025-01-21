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Сихарулидзе о выборе фигуристов для квалификации на Олимпиаду: «Финал Гран-при России – важный этап отбора. Окончательное решение примем в конце февраля»

Сихарулидзе рассказал о работе по выбору фигуристов для отбора на Олимпиаду.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде сможет выступить только один спортсмен или пара.

«За время, прошедшее с чемпионата России в Омске, во время которого была объявлена эта новость, проделана определенная работа. Мы постоянно контактируем с представителями ISU, задаем вопросы и получаем оперативные ответы. Диалог проходит продуктивно, что не может не радовать.

У нас есть время до 28 февраля для подачи заявки, и мы никуда не торопимся. Еще раз подчеркну, что у нас нет права на ошибку», – сказал исполняющий обязанности президента ФФККР Антон Сихарулидзе.

Он отметил, что итоги чемпионата России по прыжкам, который прошел 18-19 января в Санкт-Петербурге, никак не повлияют на выбор ФФККР.

«Это все-таки очень специфический турнир. Другое дело – финал Гран-при России в Красноярске. Это важный этап отбора, на котором нужно будет посмотреть, кто из ребят, особенно молодых, готов к серьезным испытаниям. Будем учитывать и их прокаты, и их психологическую устойчивость. Окончательное решение примем в конце февраля», – добавил глава ФФККР.

Финал Гран-при России пройдет с 13 по 16 февраля.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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