Сихарулидзе о выборе фигуристов для квалификации на Олимпиаду: «Финал Гран-при России – важный этап отбора. Окончательное решение примем в конце февраля»
Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде сможет выступить только один спортсмен или пара.
«За время, прошедшее с чемпионата России в Омске, во время которого была объявлена эта новость, проделана определенная работа. Мы постоянно контактируем с представителями ISU, задаем вопросы и получаем оперативные ответы. Диалог проходит продуктивно, что не может не радовать.
У нас есть время до 28 февраля для подачи заявки, и мы никуда не торопимся. Еще раз подчеркну, что у нас нет права на ошибку», – сказал исполняющий обязанности президента ФФККР Антон Сихарулидзе.
Он отметил, что итоги чемпионата России по прыжкам, который прошел 18-19 января в Санкт-Петербурге, никак не повлияют на выбор ФФККР.
«Это все-таки очень специфический турнир. Другое дело – финал Гран-при России в Красноярске. Это важный этап отбора, на котором нужно будет посмотреть, кто из ребят, особенно молодых, готов к серьезным испытаниям. Будем учитывать и их прокаты, и их психологическую устойчивость. Окончательное решение примем в конце февраля», – добавил глава ФФККР.
Финал Гран-при России пройдет с 13 по 16 февраля.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий