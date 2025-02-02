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Чемпионат Европы по фигурному катанию. Губанова, Петрыкина, Сяо Хим Фа, Бричги, Хазе и Володин, Дэвис и Смолкин выступили с показательными номерами

На чемпионате Европы по фигурному катанию завершились показательные выступления.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2025

Таллин, Эстония

Показательные выступления

Первое отделение

1. Групповой номер местных фигуристов

2. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)

3. Арлет Леванди (Эстония)

4. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)

5. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)

6. Анна Пеццетта (Италия)

7. Александр Селевко (Эстония)

8. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)

9. Кимми Репонд (Швейцария)

10. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)

11. Ника Эгадзе (Грузия)

Второе отделение

12. Николай Мемола (Италия)

13. Нина Пинзарроне (Бельгия)

14. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

15. Михаил Селевко (Эстония)

16. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

17. Анастасия Губанова (Грузия)

18. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

19. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

20. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)

21. Лукас Бричги (Швейцария)

22. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

23. Нина Петрыкина (Эстония)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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Кимми Репонд
Никколо Мачии
Анна Пеццетта
Жоффре Бриссо
Нина Петрыкина
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