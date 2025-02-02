Чемпионат Европы по фигурному катанию. Губанова, Петрыкина, Сяо Хим Фа, Бричги, Хазе и Володин, Дэвис и Смолкин выступили с показательными номерами
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2025
Таллин, Эстония
Показательные выступления
Первое отделение
1. Групповой номер местных фигуристов
2. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)
3. Арлет Леванди (Эстония)
4. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)
5. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)
6. Анна Пеццетта (Италия)
7. Александр Селевко (Эстония)
8. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)
9. Кимми Репонд (Швейцария)
10. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)
11. Ника Эгадзе (Грузия)
Второе отделение
12. Николай Мемола (Италия)
13. Нина Пинзарроне (Бельгия)
14. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
15. Михаил Селевко (Эстония)
16. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
17. Анастасия Губанова (Грузия)
18. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
19. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
20. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)
21. Лукас Бричги (Швейцария)
22. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
23. Нина Петрыкина (Эстония)
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