«Положите, пожалуйста, телефоны в карманы. Я свой не взяла и никого не снимаю». Трусова провела мастер-класс в «Лужниках»

Фигуристка Александра Трусова провела мастер-класс в московских «Лужниках».

Серебряный призер Олимпийских игр обучала желающих выполнять различные элементы: елочки, выпады и перетяжки на двух ногах.

Как пишет «Матч ТВ», из‑за огромного количества участников Александре было затруднительно проводить мастер‑класс. Скопление людей игнорировало указания фигуристки.

«Давайте тогда не будем кататься. Постоим, поболтаем.

Положите, пожалуйста, телефоны в карманы. Я свой не взяла и никого не снимаю», – пошутила Трусова , чьи слова цитирует «Матч ТВ».