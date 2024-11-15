Трусова о подготовке номера под вокал Зайцевой: «Ни разу не видела настолько нечеловеческого отношения. Певица отказалась петь больше одного раза, мне было страшно выходить на лед»

Александра Трусова раскритиковала певицу за «нечеловеческое отношение» к себе.

15 ноября Трусова (после свадьбы – Игнатова) участвовала в ледовом шоу Евгении Медведевой в Москве. Александра выступала под живой вокал Марии Зайцевой (экс-солистки группы «#2Маши»), однако, по словам фигуристки, во время репетиции певица отказалась исполнять свою песню Diamonds больше одного раза.

«Я всегда очень волнуюсь перед выходом на лед – и на соревнованиях, и на шоу.

Один из номеров я катала впервые под музыку на шоу. Певица отказалась петь больше одного раза, поэтому мне было очень страшно выходить на лед. Ни разу не видела настолько нечеловеческого отношения к себе. Это очень странно, что человек отказался петь второй раз. Фонограммы не было, я бы без проблем откатала бы под нее. Не я выбирала музыку, организаторы сказали», – рассказала серебряный призер Олимпийских игр.