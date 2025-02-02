Миронова о чемпионате Санкт-Петербурга: «Для проката после новогодних праздников неплохо, но явно с ошибками»

Екатерина Миронова подвела итоги выступления на чемпионате Санкт-Петербурга.

Миронова и Евгений Устенко победили в танцах на льду с результатом 198,76 балла.

«Для проката после новогодних праздников неплохо, но явно с ошибками. Для этого мы провели этот турнир — чтобы здесь наошибаться и чтобы на финале Гран-при России все было гладко.

Все, что произошло сегодня, нам пошло на пользу.

Как готовились к выступлению в 11 утра? Как в «Том и Джерри», зубочистки в глаза вставить, накраситься и потом более-менее.

С боевым и решительным настроем готовимся к финалу Гран-при России, с полным желанием», — сказала Миронова.