Миронова о чемпионате Санкт-Петербурга: «Для проката после новогодних праздников неплохо, но явно с ошибками»
Екатерина Миронова подвела итоги выступления на чемпионате Санкт-Петербурга.
Миронова и Евгений Устенко победили в танцах на льду с результатом 198,76 балла.
«Для проката после новогодних праздников неплохо, но явно с ошибками. Для этого мы провели этот турнир — чтобы здесь наошибаться и чтобы на финале Гран-при России все было гладко.
Все, что произошло сегодня, нам пошло на пользу.
Как готовились к выступлению в 11 утра? Как в «Том и Джерри», зубочистки в глаза вставить, накраситься и потом более-менее.
С боевым и решительным настроем готовимся к финалу Гран-при России, с полным желанием», — сказала Миронова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
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