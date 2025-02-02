Чемпионат Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко победили в танцах на льду, Абдуллина и Крылов – 2-е, Ермакова и Петров – 3-и
Миронова и Устенко победили в танцах на льду на чемпионате Санкт-Петербурга.
Чемпионат Санкт-Петербурга
Танцы на льду
Итоговый результат
1. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 198,78
2. Алиса Абдуллина – Артем Крылов – 173,39
3. Ульяна Ермакова – Егор Петров – 165,32
4. Мария Нехаева – Федор Санин – 156,94
Произвольный танец
1. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 119,25
2. Алиса Абдуллина – Артем Крылов – 106,44
3. Ульяна Ермакова – Егор Петров – 100,78
4. Мария Нехаева – Федор Санин – 93,91
Ритм-танец
1. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 79,53
2. Алиса Абдуллина – Артем Крылов – 66,95
3. Ульяна Ермакова – Егор Петров – 64,54
4. Мария Нехаева – Федор Санин – 63,03
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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