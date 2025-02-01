Миронова и Устенко о чемпионате Петербурга: «Это подводящий старт к финалу Гран-при. В финале будем готовы на 100%»
Дуэт лидирует после ритм-танца (79,53 балла).
– Непривычно было выступать так рано?
Евгений Устенко: Нормально, у нас в 4 утра уже тренировки начинаются.
– Довольны прокатом?
Екатерина Миронова: Для нас важно было прокататься перед финалом Гран-при, вновь почувствовать волнение, лед. Думаю, что неплохо. Ошибки, которые были, исправим. В финале будем готовы на 100%. Очень приятно вновь встретиться с нашими зрителями. Спасибо им большое.
Устенко: Это подводящий старт к финалу. Где, как не дома, это можно опробовать.
– Евгений, вы обновили имидж. С чем это связано?
Устенко: У меня всю жизнь был брат-близнец, который младше меня. Вот, знакомьтесь: это я. Старший брат после Нового года не вышел, куда-то улетел, мы не знаем, где он. Мне пришлось посмотреть пару видео, как он катается. Ничего сложного нет. Я пришел вместо него.
– Как тебя зовут?
Устенко: Так же, как и его. Мы же братья-близнецы. Просто я чуть помладше. Он улетел куда‑то после Нового года, забрали его 12 месяцев. Я еще зеленый, мне еще 16. У меня ЕГЭ, ОГЭ... Буду сдавать химию, физику и обществознание. Все, которые можно, я сдам. Просто захотелось попробовать сменить имидж.
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