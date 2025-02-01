Миронова и Устенко о чемпионате Петербурга: «Это подводящий старт к финалу Гран-при. В финале будем готовы на 100%»

Миронова и Устенко прокомментировали выступление на чемпионате Санкт-Петербурга.

Дуэт лидирует после ритм-танца (79,53 балла).

– Непривычно было выступать так рано?

Евгений Устенко: Нормально, у нас в 4 утра уже тренировки начинаются.

– Довольны прокатом?

Екатерина Миронова: Для нас важно было прокататься перед финалом Гран-при, вновь почувствовать волнение, лед. Думаю, что неплохо. Ошибки, которые были, исправим. В финале будем готовы на 100%. Очень приятно вновь встретиться с нашими зрителями. Спасибо им большое.

Устенко: Это подводящий старт к финалу. Где, как не дома, это можно опробовать.

– Евгений, вы обновили имидж. С чем это связано?

Устенко: У меня всю жизнь был брат-близнец, который младше меня. Вот, знакомьтесь: это я. Старший брат после Нового года не вышел, куда-то улетел, мы не знаем, где он. Мне пришлось посмотреть пару видео, как он катается. Ничего сложного нет. Я пришел вместо него.

– Как тебя зовут?

Устенко: Так же, как и его. Мы же братья-близнецы. Просто я чуть помладше. Он улетел куда‑то после Нового года, забрали его 12 месяцев. Я еще зеленый, мне еще 16. У меня ЕГЭ, ОГЭ... Буду сдавать химию, физику и обществознание. Все, которые можно, я сдам. Просто захотелось попробовать сменить имидж.