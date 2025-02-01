Нина Петрыкина: «Я в полном шоке, просто не могу поверить, что у меня золото ЧЕ. Когда мне позвонил поздравить президент страны, я просто потеряла дар речи»

Эстонка Нина Петрыкина поделилась эмоциями после победы на чемпионате Европы.

Петрыкина стала первой эстонской фигуристкой, победившей на чемпионате Европы по фигурному катанию.

«Я не могу передать сейчас, что чувствую. Я в полном шоке, просто не могу поверить, что у меня золото, я вообще не понимаю, кто вокруг меня и я ли это. Когда мне позвонил поздравить президент страны, я просто потеряла дар речи.

Полгода назад, когда стало известно, что ЧЕ пройдет в Таллине, я поняла, что хочу попытаться завоевать медаль. Я каждый день об этом мечтала, честно-честно.

В середине программы я так нелепо упала – но, наверное, это к лучшему. Теперь я смеюсь, что это падение помогло мне собрать оставшиеся прыжки. У меня же должна быть хоть какая-то ошибка, я иначе не могу в прокате – так что хорошо, что получилась такая незначительная.

Я знаю, что все сложности помогали мне стать еще сильнее. Я хочу поблагодарить всю свою команду, потому что без них все это было бы невозможно.

Теперь я должна катать чисто – это моя задача на чемпионат мира.

Уровень фигурного катания в Эстонии растет год от года, и я надеюсь, что после этой победы еще больше детишек придет в секции и начнет кататься.

Завтра обязательно приду болеть за наших мальчиков, Мишу и Сашу Селевко», – приводит слова Петрыкиной корреспондент Спортс’‘ Майя Багрянцева.