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  • Анастасия Губанова: «Вышла на лед, а вокруг – овации в честь Петрыкиной, шум невероятный. У меня не только ноги затряслись, я вообще себя не чувствовала»
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Анастасия Губанова: «Вышла на лед, а вокруг – овации в честь Петрыкиной, шум невероятный. У меня не только ноги затряслись, я вообще себя не чувствовала»

Губанова рассказала, как волновалась перед произвольной на чемпионате Европы.

«У меня каждый чемпионат Европы одна и та же история: выхожу после шестиминутной разминки – и рыдаю в раздевалке. Нервы на пределе, стресс – и видимо, мой организм реагирует так. К счастью в этот раз со мной рядом все время была Настя Метелкина, она специально приехала на каток сегодня, чтобы поддержать меня.

Представьте: я плачу, а Настя мне без паузы один за другим анекдоты рассказывает. И сработало! Я начала смеяться, а потом Настя еще раз сто сказала мне, что я красавица и умница – ну я и успокоилась, ха-ха. Суперответственный друг: она говорит, что специально все шутки собирала в один файл, чтобы не сбиться и максимально меня отвлечь. Нет слов, чтобы передать, как я ей благодарна. 

Я вышла на лед, а вокруг – овации в честь Нины Петрыкиной, шум невероятный, оглохнуть можно. У меня не только ноги затряслись, я вообще себя не чувствовала. Впервые в жизни я порадовалась, что плохо знаю английский – не слышала Нинины баллы и не отвлекалась. Я видела, что она откатала чисто и еще до старта своей программы понимала, что золота мне не видать, как бы я ни прокаталась.

Поэтому я еще больше рада, что смогла откатать чисто, не идеально, но без грубых ошибок. Это был достойный прокат, я и правда довольна. После проката было огромное чувство опустошения и облегчения. Ну и счастья, что все закончилось. 

Я очень горжусь Ниной и ее исторической медалью для Эстонии. Мне кажется, я понимаю, что она чувствует сейчас. Я очень рада за нее как за спортсменку: победить при домашних трибунах – это особое ощущение», – приводит слова Губановой корреспондент Спортс’’ Майя Багрянцева.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
женское катание
Анастасия Метелкина
Анастасия Губанова
logoчемпионат Европы по фигурному катанию
Нина Петрыкина
logoсборная Эстонии
сборная Грузии
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