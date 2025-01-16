Тарасова о соперничестве Ягудина и Плющенко: «Два выдающих катальщика будут участвовать в турнире «Русский вызов». Это прекрасно»

Тарасова высказалась о соперничестве Ягудина и Плющенко на «Русском вызове».

По информации «Р-Спорт», олимпийские чемпионы Евгений Плющенко и Алексей Ягудин будут соревноваться друг с другом вне основного конкурса на турнире шоу-программ. Он пройдет в Санкт-Петербурге 22-23 марта.

«Два выдающих катальщика будут участвовать в турнире «Русский вызов». Это прекрасно», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова .