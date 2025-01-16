Тарасова о соперничестве Ягудина и Плющенко: «Два выдающих катальщика будут участвовать в турнире «Русский вызов». Это прекрасно»
Тарасова высказалась о соперничестве Ягудина и Плющенко на «Русском вызове».
По информации «Р-Спорт», олимпийские чемпионы Евгений Плющенко и Алексей Ягудин будут соревноваться друг с другом вне основного конкурса на турнире шоу-программ. Он пройдет в Санкт-Петербурге 22-23 марта.
«Два выдающих катальщика будут участвовать в турнире «Русский вызов». Это прекрасно», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем