Тарасова об участии Плющенко и Ягудина в «Русском вызове»: «Денежный приз должен быть больше, чем у обычных участников. Они приглашенные звезды»

Тарасова высказалась об участии Ягудина и Плющенко в турнире шоу-программ.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Евгений Плющенко готовятся к соперничеству друг с другом на турнире «Русский вызов», который пройдет 22-23 марта в Санкт-Петербурге.

Организаторы приготовят для обоих фигуристов «большой денежный приз», точная сумма на данный момент неизвестна.

«Слышала, что Ягудин и Плющенко собираются что-то сделать, но не знаю, когда именно. Обязательно посмотрю их выступления, будет интересно – смотрю все, что связано с фигурным катанием. Порекомендовала бы посмотреть на это и телезрителям.

Денежный приз – это абсолютно нормально, это их работа. Думаю, он должен быть больше, чем у обычных участников. Они приглашенные звезды», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова .

Ягудин и Плющенко будут соревноваться друг с другом на «Русском вызове». Ранее Плющенко заявлял, что готов выступить за 10 млн рублей