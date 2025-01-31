Во время разминки второй группы танцевальных дуэтов на чемпионате Европы на арене выключился свет

Во время разминки танцевальных дуэтов на чемпионате Европы-2025 выключился свет.

В эти часы на чемпионате Европы в Таллине проходит ритм-танец. Во время разминки второй группы дуэтов на арене «Тондираба» выключился свет.

Через несколько секунд освещение частично включили обратно, однако паре из Кипра Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич пришлось выступать при неполном освещении.