Во время разминки второй группы танцевальных дуэтов на чемпионате Европы на арене выключился свет
Во время разминки танцевальных дуэтов на чемпионате Европы-2025 выключился свет.
В эти часы на чемпионате Европы в Таллине проходит ритм-танец. Во время разминки второй группы дуэтов на арене «Тондираба» выключился свет.
Через несколько секунд освещение частично включили обратно, однако паре из Кипра Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич пришлось выступать при неполном освещении.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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