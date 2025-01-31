Ткаченко и Киляков снялись с ритм-танца на чемпионате Европы. Алексей получил травму, столкнувшись со Смарт и Диком на тренировке
Фигуристы Ткаченко и Киляков снялись с ритм-танца на чемпионате Европы.
Турнир проходит в Таллине. 29 января израильский танцевальный дуэт Элизабет Ткаченко и Алексей Киляков столкнулся на тренировке с представителями Испании Оливией Смарт и Тимом Диком.
«Алексея сразу увезли на носилках и было понятно, что чемпионат для него закончился. У него довольно неприятно травмирована нога – при падении он сильно порезался о лезвие конька. Вроде бы, мышцы и нервы не пострадали, но точно ясно будет после серии обследований через пару недель.
С его партнершей все ок, испанский дуэт тоже относительно в порядке. На ритм-танец сегодня выйдут», – написала корреспондент Спортс’’ Майя Багрянцева.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Майи Багрянцевой
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