3

«Трусова очень хороша для командного турнира. Она грамотный капитан». Сарновский о Кубке Первого канала

Никита Сарновский считает, что Александре Трусовой подходят командные турниры.

Фигуристка участвовала в Кубках Первого канала в качестве капитана.

– На обоих Кубках Первого канала у вас капитаном была Александра Трусова, что можете сказать о ней в этой роли?

– Она очень хороший капитан, очень грамотный – и поддержит, и настроит. То есть Саша, как по мне, для командного турнира очень хороша.

– А вам помогала советами какими-то?

– На Кубке Первого канала она мне ничего не говорила, так как у меня там были Дмитрий Сергеевич Михайлов и Сергей Андреевич Алексеев. Грубо говоря, не влезала, не пыталась помочь в прыжках. У нее была своя роль, и она ее придерживалась.

– Хотели бы еще раз поехать на взрослый Кубок?

– Это только по сезону. То есть то, как буду катать в сезоне, и отразится на моем попадании на Кубок Первого канала. Если буду плохо катать, то ответ очевиден, – сказал победитель финала Гран-при России среди юниоров Сарновский.

Трусова – серебряный призер Олимпийских игр 2022 года. В августе 2025-го у нее родился сын.

А что с фигуристами-героями Пекина-2022? Наши возвращаются туда же, где заканчивали до бана

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
мужское катание
logoсборная России
женское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
Никита Сарновский
Сергей Алексеев
Дмитрий Михайлов
logoКубок Первого канала по фигурному катанию
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
«Вечер вышел насыщенным. Уходили со льда с очень теплыми эмоциями». Трусова и Игнатов провели совместный мастер-класс
129 октября, 15:25Фото
Вечер памяти Александра Гришина. Загитова, Медведева, Трусова, Петросян, Щербакова, Ягудин выступили с показательными номерами
12315 октября, 16:19
Кондратюк, Сарновский, Акатьева, Садкова, Коробейникова и Куница, Пасечник и Чиризано заявлены на чемпионат Москвы
402 октября, 08:21
Главные новости
Тарасова о Двоеглазовой: «Мы видим лучшее, на что она сегодня способна. Петросян сильнее всех, но кто как готов, ответит только чемпионат России»
113 минут назад
Щербакова выступит в ледовом шоу Навки в Китае. Ранее об участии также сообщила Валиева
827 минут назад
Никита Сарновский: «У меня есть только одна мотивация прыгнуть четверной аксель – попасть в топ-3 тех, кто прыгает его»
4сегодня, 11:57
Никита Сарновский о травме: «С ней можно и нужно катать. На всех стартах, особенно на важных»
14сегодня, 11:48
Татьяна Тарасова: «Бойкова и Козловский делают четверной выброс потрясающе. Конечно, им стоит его исполнять»
2сегодня, 11:29
Петросян, Фролова, Кондратюк, Угожаев, Кагановская и Некрасов выступят на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске
45сегодня, 09:54
Елизавета Андреева приостановила тренировки: «Мне пришлось столкнуться с трудностями, и это потребует времени на восстановление»
57сегодня, 09:43
Загитова съездила на Чукотку: «Я установила там сразу два рекорда. Какие именно – расскажу позже»
49сегодня, 09:32Фото
«Интересно, что еще через полвека будет?» Москвина поделилась воспоминаниями о соревнованиях 1957 года
9сегодня, 08:47
Валиева выступит в шоу Навки «Спящая красавица» в Китае: «Я перевоплощусь в принцессу Лею, символ надежды и любви»
85сегодня, 08:14
Ко всем новостям
Последние новости
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
211 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
111 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
310 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
1010 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
110 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57
Татьяна Тарасова: «Не считаю предателями спортсменов, поменявших гражданство. Во всем мире меняют»
59 октября, 13:13
Самоделкина о работе с Арутюняном: «Появилось удивительное ощущение. Никогда раньше не думала, что прыгать можно всегда одинаково»
49 октября, 09:08
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
4 октября, 12:45