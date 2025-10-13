«Трусова очень хороша для командного турнира. Она грамотный капитан». Сарновский о Кубке Первого канала

Никита Сарновский считает, что Александре Трусовой подходят командные турниры.

Фигуристка участвовала в Кубках Первого канала в качестве капитана.

– На обоих Кубках Первого канала у вас капитаном была Александра Трусова, что можете сказать о ней в этой роли?

– Она очень хороший капитан, очень грамотный – и поддержит, и настроит. То есть Саша, как по мне, для командного турнира очень хороша.

– А вам помогала советами какими-то?

– На Кубке Первого канала она мне ничего не говорила, так как у меня там были Дмитрий Сергеевич Михайлов и Сергей Андреевич Алексеев. Грубо говоря, не влезала, не пыталась помочь в прыжках. У нее была своя роль, и она ее придерживалась.

– Хотели бы еще раз поехать на взрослый Кубок?

– Это только по сезону. То есть то, как буду катать в сезоне, и отразится на моем попадании на Кубок Первого канала. Если буду плохо катать, то ответ очевиден, – сказал победитель финала Гран-при России среди юниоров Сарновский .

Трусова – серебряный призер Олимпийских игр 2022 года. В августе 2025-го у нее родился сын.

