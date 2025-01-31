Плющенко об авиакатастрофе в США: «Всем сердцем сочувствую семьям и близким, которые переживают эту ужасную трагедию»
Плющенко выразил соболезнования в связи с гибелью фигуристов в авиакатастрофе.
«С разбитым сердцем я хочу выразить свои чувства в связи с большой трагедией, которая произошла вчера. Авиакатастрофа, унесшая жизни многих. Среди них были члены семьи фигурного катания США.
И да, это были мои друзья, с которыми я вместе соревновался, участвовал в шоу по всему миру – Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Замечательные люди, чемпионы мира. Наш друг Саша Кирсанов тоже был в этом самолете...
Всем сердцем сочувствую всем семьям и близким, которые переживают эту ужасную трагедию», – написал Евгений Плющенко на английском языке.
Наши фигуристы-чемпионы погибли в авиакатастрофе в США. Только факты
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Евгения Плющенко
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