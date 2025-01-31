Авербух о погибшем в авиакатастрофе Кирсанове: «Я знал Сашу, мы вместе с ним тренировались. Это был очень хороший и открытый парень»

Илья Авербух рассказал, что хорошо знал погибшего в авиакатастрофе Кирсанова.

Ранее стало известно, что бывший российский фигурист Александр Кирсанов погиб при крушении самолета в США.

«Я знал Сашу, мы вместе с ним тренировались. Это был очень хороший и открытый парень, и еще молодой.

Конечно, это очень большая трагедия для всех, как и гибель Евгении Шишковой и Вадима Наумова. Все они были очень добрыми и открытыми ребятами, которых я буду всегда помнить. Я их не видел уже больше 25 лет, но всех помню очень хорошо.

Фигуристы разных стран никогда не были разделены и с большим уважением относятся друг к другу», – сказал Авербух.