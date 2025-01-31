Мария Захарова: «По информации нашего посольства в Вашингтоне, у трех жертв авиакатастрофы есть российские паспорта»
У трех погибших в авиакатастрофе в США было российское гражданство.
Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и всем американцам. Подтверждено, что на борту находились наши соотечественники, в том числе чемпионы мира в парном фигурном катании в составе сборной России Вадим Наумов и Евгения Шишкова, а также советская фигуристка Инна Волянская. Они работали в США в качестве тренеров. Погибли также американские спортсмены», – сказала Захарова.
«По информации нашего посольства в Вашингтоне, у трех жертв авиакатастрофы есть российские паспорта. В отношении еще одного человека, у которого может быть российский паспорт, информация проверяется», – добавила она.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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