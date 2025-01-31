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Мама Вадима Наумова: «Он хотел вернуться в Россию после пенсии. Помогал нам деньгами, мы кормились фактически за его счет»

Мать погибшего Вадима Наумова рассказала, что тот хотел вернуться в Россию.

Чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов погибли в авиакатастрофе в Вашингтоне. Они работали в США тренерами.

«Мы созванивались каждую неделю с сыном. Сын не мог вернуться в Россию насовсем. Потому что нужно было хотя бы до пенсии там доработать. А после пенсии он хотел вернуться.

Он ведь давно уехал туда. Все дело в том, что когда он окончил институт, здесь не было работы никакой. А в США ему предложили хорошую работу. Он не думал, что так долго будет там. Но застрял.

Он помогал нам деньгами, мы кормились фактически за его счет. Он нам до сих пор высылал деньги. Зарплата у него хорошая была», – сказала мама фигуриста Ия Наумова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Комсомольская правда
Вадим Наумов
происшествия
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