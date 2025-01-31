Великова о гибели Шишковой и Наумова: «Они мои самые, самые любимые спортсмены. Моя, так сказать, первая проба на чемпионате мира»

Великова высказалась о гибели Шишковой и Наумова в авиакатастрофе.

«Они мои самые, самые любимые спортсмены. Моя, так сказать, первая проба на чемпионате мира, они стали чемпионами 1994 года. Изумительные люди, преданные, классные ребята. В работе совершенно потрясающие. Талантливые, красивые…

Я очень часто в работе использую их записи, чтобы показывать ученикам, как надо делать. Помимо всего прочего, это мои дети: Женя со мной с 11 лет, а Вадик — с 14. Это мои родные дети. Это ужасно.

Счастье, что там не было их сына Максима. Он как раз участвовал в этом старте и удачно выступил. По-моему, даже отобрался на чемпионат мира», – приводит слова Великовой Reuters.

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