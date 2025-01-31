Евгения Медведева: «С болью в сердце весь день слежу за новостями. Глубочайшие соболезнования всем, кто потерял близких»
Медведева выразила соболезнования близким погибших в авиакатастрофе в США.
Самолет Bombardier CRJ700, летевший из Уичито в Вашингтон, потерпел крушение в ночь на 30 января. Он столкнулся с военным вертолетом и упал в реку неподалеку от места прибытия.
На борту пассажирского судна находились 64 человека, выживших нет.
Ранее в Уичито завершился чемпионат США по фигурному катанию. На борту Bombardier находились спортсмены и тренеры, в том числе бывшие советские и российские фигуристы – Инна Волянская, Вадим Наумов и Евгения Шишкова, Александр Кирсанов.
«С болью в сердце весь день слежу за новостями. Мои глубочайшие соболезнования всем, кто потерял близких», – написала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
Наши фигуристы-чемпионы погибли в авиакатастрофе в США. Только факты
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Медведевой
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