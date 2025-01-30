Метелкина о крушении самолета в США: «В ложных списках была фамилия моего бывшего партнера, Дани Паркмана. Не могу описать, какой ужас почувствовала»
Фигуристы сейчас выступают на чемпионате Европы в Таллине. Их слова передает корреспондент Спортс’‘ Майя Багрянцева.
Лука Берулава: Хочу начать с огромной трагедии, которая случилась в мире фигурного катания прошлой ночью в Америке. Мы с Настей приносим свои глубочайшие соболезнования близким и семьям погибших.
Вчера после провала короткой программы я сильно психовал, думал, что это просто катастрофа. А сегодня проснулся и понял, какая же это ерунда.
Анастасия Метелкина: Мы очень переживали, все утро прокручивали все те списки погибших, которые публиковали. И которые оказались неправдой, просто потому что кому-то захотелось первым опубликовать новость и пропиариться.
В тех ложных списках была фамилия моего бывшего партнера, Дани Паркмана, не могу описать, какой ужас я почувствовала.
Наши фигуристы-чемпионы погибли в авиакатастрофе в США. Только факты
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