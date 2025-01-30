«Много ребят из нашего клуба были на этом рейсе. Стараемся поддерживать их семьи сейчас». Митрофанов об авиакатастрофе в США
Митрофанов выступает в паре с Алисой Ефимовой. Они участвовали в чемпионате США в Уичито, где одержали победу.
В ночь на 30 января потерпел крушение самолет, который направлялся из Уичито в Вашингтон – он столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. На борту пассажирского судна находились 64 человека, в том числе фигуристы и тренеры. По последним данным, выживших нет.
Появлялась информация, что Ефимова и Митрофанов могли находиться на борту разбившегося самолета, однако затем ее опровергли.
«Мы с Алисой не были на этом самолете. Мы улетели на пару дней раньше. Много ребят из нашего клуба были на этом рейсе. Мы стараемся поддерживать их семьи сейчас», – сказал Митрофанов.
Наши фигуристы-чемпионы погибли в авиакатастрофе в США. Только факты
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