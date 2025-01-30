Малинин об авиакатастрофе в США: «Мое сердце разбито из-за трагической гибели коллег. Мы никогда не забудем их»

Илья Малинин выразил соболезнования по поводу крушения самолета в США.

Ранее стало известно, что среди пассажиров самолета, разбившегося неподалеку от Вашингтона, были фигуристы Спенсер Лейн, Джина Хан, Франко Апарисио, Эверли и Алидия Ливингстон, Шон Кей, Анджела Янг, Эдвард Чжоу.

Спортсмены летели из Уичито, где проходили Национальный лагерь развития фигурного катания.

Также на борту находились работавшие тренерами в США чемпионы мира-1994 в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, бывшая советская фигуристка Инна Волянская.

«Мое сердце разбито из-за трагической гибели коллег в этом ужасном несчастном случае. Фигурное катание – это семья, и эту потерю невозможно описать словами. Мои мысли – с их семьями, друзьями и всеми, кто пострадал. Мы никогда не забудем их», – написал Малинин в соцсети.

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