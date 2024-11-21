Кубок Варшавы. Кайзер, Куракова, Кийбус, Саутер, Сио выступят с короткими программами
22 ноября фигуристки покажут короткие программы на Кубке Варшавы.
ISU Challenger
Кубок Варшавы
Варшава, Польша
Женщины
Короткая программа
Начало – 16:50 по московскому времени.
Первая разминка
5. Эмми Пелтонен (Финляндия)
Вторая разминка
7. Лорин Шильд (Франция)
Третья разминка
11. Клэр Сио (США)
12. Леа Серна (Франция)
13. Ванеса Селмекова (Словакия)
14. Кайя Руйтер (Канада)
15. Анна Пеццетта (Италия)
Четвертая разминка
19. Екатерина Куракова (Польша)
Пятая разминка
22. Ливия Кайзер (Швейцария)
25. Эва-Лотта Кийбус (Эстония)
26. Юлия Саутер (Румыния)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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