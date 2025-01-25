Чемпионат США. Кам и О’Ши выиграли короткую программу, Ефимова и Митрофанов – 3-и
Элли Кам и Дэнни О’Ши лидируют в парах после короткой программы на чемпионате США.
Чемпионат США
Уичито
Пары
Начало произвольной программы – 3.35 по московскому времени (26 января)
Короткая программа
1. Элли Кам – Дэнни О’Ши – 77,19
2. Эмили Чан – Спенсер Хоу – 69,10
3. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов – 69,03
4. Кэти Макбет – Даниил Паркман – 62,92
5. Одри Шин – Балаж Надь – 62,06
6. Изабелль Мартинс – Райан Бидард – 61,83
Опубликовала: Мария Селенкова
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