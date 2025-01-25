Чемпионат США. Кам и О’Ши выиграли короткую программу, Ефимова и Митрофанов – 3-и

Элли Кам и Дэнни О’Ши лидируют в парах после короткой программы на чемпионате США.

Чемпионат США Уичито Пары Начало произвольной программы – 3.35 по московскому времени (26 января) Короткая программа 1. Элли Кам – Дэнни О’Ши – 77,19 2. Эмили Чан – Спенсер Хоу – 69,10 3. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов – 69,03 4. Кэти Макбет – Даниил Паркман – 62,92 5. Одри Шин – Балаж Надь – 62,06 6. Изабелль Мартинс – Райан Бидард – 61,83