Дональд Трамп: «На борту разбившегося самолета была группа талантливых людей из России. Мы будем содействовать передаче останков»

США окажут содействие по вопросу передачи в Россию тел погибших в авиакатастрофе.

Об этом заявил президент страны Дональд Трамп .

В ночь на 30 января потерпел крушение самолет, который направлялся из Уичито в Вашингтон. Он столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. На борту пассажирского судна находились 64 человека.

Ранее в Уичито прошел чемпионат США по фигурному катанию. На борту разбившегося лайнера были спортсмены и тренеры, участвовавшие в соревнованиях, в том числе бывшие советские и российские фигуристы – Евгения Шишкова , Вадим Наумов и Инна Волянская.

«Это действительно потрясло многих людей, как в Соединенных Штатах, так и в России. На борту была группа очень талантливых людей из России. К сожалению, они находились в самолете», – сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

«Да, мы будем содействовать», – ответил он на вопрос, будет ли государство способствовать возвращению останков росcиян.

По последним данным, на месте крушения найдены 28 тел, 27 из них опознаны как пассажиры самолета.