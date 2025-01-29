Ротенберг о России на ОИ-2026: «Будем играть, я верю. Будут политические изменения: Госдеп США, Трамп – это же их решения»
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что в 2028 году турнир пройдет без Международной федерации хоккея. Ранее появилась информация о том, что Россия может сыграть на Кубке мира-2028.
«Верим. Я лично верю. Как я уже говорил, будут политические изменения: Госдеп США, президент Трамп. Будут сигналы в пользу России, и мы будем играть на Олимпиаде в 2026 году.
Эти вопросы и по ЧМ-2025 надо адресовать им. Это же их решения, они ответят на эти вопросы. Мы готовы играть, и мы верим, что будем играть», – сказал главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг.
Роман Ротенберг: «Кубка мира в 2028-м не будет без России – на 100% уверен. Для НХЛ главное, чтобы все звезды играли. Я участвовал в 2016 году, это лучший хоккейный турнир»
Ротенберг о допуске России к Олимпиаде: «Все будет зависеть только от Трампа и Госдепа. Посмотрим, как будет действовать президент США»
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