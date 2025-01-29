Геркус о Трампе: «Забавный, веселит нас всех. Может, после Гренландии скажет: «Отдавайте Чукотку или Камчатку». Он неуравновешен»
Илья Геркус поделился ожиданиями от политики Дональда Трампа.
«Я не настолько глубоко погружен в геополитику, чтобы сказать, что с приходом Трампа будет лучше или хуже.
По крайней мере, он забавный, веселит нас всех. Гренландия, Канада… Насколько это все серьезно, его не поймешь (улыбается).
Черт его знает, может, хуже будет. После Гренландии скажет: «Отдавайте Чукотку или Камчатку». Он неуравновешен», – сказал бывший президент «Локомотива».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем