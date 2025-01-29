Геркус о Трампе: «Забавный, веселит нас всех. Может, после Гренландии скажет: «Отдавайте Чукотку или Камчатку». Он неуравновешен»

Илья Геркус поделился ожиданиями от политики Дональда Трампа.

«Я не настолько глубоко погружен в геополитику, чтобы сказать, что с приходом Трампа будет лучше или хуже.

По крайней мере, он забавный, веселит нас всех. Гренландия, Канада… Насколько это все серьезно, его не поймешь (улыбается).

Черт его знает, может, хуже будет. После Гренландии скажет: «Отдавайте Чукотку или Камчатку». Он неуравновешен», – сказал бывший президент «Локомотива».