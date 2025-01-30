Адам Сяо Хим Фа: «Этот день омрачен трагическими событиями в США. В фигурном катании мы – семья, мы все знаем друг друга»
Адам Сяо Хим Фа прокомментировал свое выступление в короткой программе.
Французский фигурист лидирует на чемпионате Европы после короткой программы, за которую получил 93,12 балла.
«Я очень доволен своим сегодняшним выступлением, несмотря на небольшую ошибку. У меня было тяжелое начало сезона, и возвращение было очень трудным, но сейчас я чувствую себя очень хорошо физически и психологически.
Конечно, этот день был омрачен трагическими событиями в США. Мы представляем один вид спорта, фигурное катание. Но мы также и семья, и мы все знаем друг друга. Это невероятно печально. Сегодня я сосредоточился на том, чтобы исполнить программу от всего сердца», – сказал Сяо Хим Фа после проката.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Golden Skate
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