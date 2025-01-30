Мишина об авиакатастрофе в США: «Нахожусь в шоковом состоянии, не могу даже тренировку проводить. Дай бог, чтобы еще больше фамилий не подтвердилось»
Самолет Bombardier CRJ700 направлялся из Уичито в Вашингтон и потерпел крушение в ночь на 30 января. Он столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. Всего на борту пассажирского судна находились 64 человека, о выживших не сообщалось.
По информации СМИ, на борту Bombardier находились несколько фигуристов и тренеров, возвращавшихся с чемпионата США, в том числе чемпионы мира в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов и бывшая советская фигуристка Инна Волянская.
«Пока мы не знаем точного списка фамилий, ведь уже написали, что Ефимовой, Митрофанова и Аннабель Морозов не было на борту, а ведь все эти люди очень близки нам. Дай бог, чтобы еще больше фамилий не подтвердилось, ведь уже была фейковая информация о многих фигуристах.
Но, конечно же, мои искренние соболезнования тем, кто потерял своих близких сегодня. Пока есть только официальная информация о Шишковой с Наумовым, что, конечно, ужасно, даже слов нет. Я сама нахожусь в шоковом состоянии и пока не могу даже тренировку проводить.
Будем надеяться, что дальше будут опровергать все больше информации о нахождении кого-либо на этом самолете, чтобы список фамилий сократился по максимуму», – сказала тренер.
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