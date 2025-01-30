Роднина о крушении самолета в США: «Страшная новость. Ужасно обидно за наших ребят и за детей, которые участвовали в соревнованиях»

Ирина Роднина высказалась об авиакатастрофе с участием фигуристов в США.

Самолет Bombardier CRJ700 направлялся из Уичито в Вашингтон и потерпел крушение в ночь на 30 января. Он столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. Всего на борту пассажирского судна находились 64 человека, о выживших не сообщалось.

Ранее в Уичито завершился чемпионат США по фигурному катанию. По информации СМИ, на борту Bombardier находились несколько спортсменов и тренеров, в том числе чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

«Страшная новость... Ужасно обидно. Если это соответствует действительности, потому что пока подтвержденных данных нет. Конечно, очень обидно за ребят, за наших и особенно за детей, которые принимали участие в соревнованиях. Любая потеря жизни – трагедия», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

В США разбился самолет с фигуристами. Что известно?