Роднина о крушении самолета в США: «Страшная новость. Ужасно обидно за наших ребят и за детей, которые участвовали в соревнованиях»
Самолет Bombardier CRJ700 направлялся из Уичито в Вашингтон и потерпел крушение в ночь на 30 января. Он столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. Всего на борту пассажирского судна находились 64 человека, о выживших не сообщалось.
Ранее в Уичито завершился чемпионат США по фигурному катанию. По информации СМИ, на борту Bombardier находились несколько спортсменов и тренеров, в том числе чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
«Страшная новость... Ужасно обидно. Если это соответствует действительности, потому что пока подтвержденных данных нет. Конечно, очень обидно за ребят, за наших и особенно за детей, которые принимали участие в соревнованиях. Любая потеря жизни – трагедия», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.
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