Татьяна Малинина о фигурном катании в США: «Это не похоже на российскую систему, где работа идет в группах. Тут надо всю систему строить самому – и это стоит огромных денег»
Малинина и Роман Скорняков – родители и тренеры чемпиона мира Ильи Малинина. Также у них тренируется бронзовый призер чемпионата США Сара Эверхардт.
«У нас нет групповых занятий, они не разрешены на нашем катке. Быть может, я и была бы не против, но это частный каток, на котором такие правила. Так что я выкупаю время для индивидуального занятия и занимаюсь один на один с фигуристом.
Это не похоже на российскую систему, где работа идет в группах и где обычно все оплачено – только катайся. Там в расписание встроены и ледовые тренировки, и хореография, и массаж.
А тут надо всю систему строить самому – и это стоит огромных денег. Надо найти занятия балетом, тренажерный зал, физиотерапию – и за все платят родители.
К тому же, у нас все спортсмены каждый день ходят в школу – и Илья тоже ходил, когда учился. В Америке считается, что образование важнее спорта, поэтому школу стараются не пропускать. Это, наверное, правильно: ты же не знаешь, что у тебя получится в спорте, надо иметь варианты на будущее.
Сара (Эверхардт) только учится работать эффективно: она не всегда умеет фокусироваться и – как любой нормальный подросток – слышит то, что хочет слышать. Какие-то нюансы работы ей в силу возраста кажутся пока не очень важными, а в нашем спорте мелочей не бывает.
Но видно, как она взрослеет и понимает ценность дисциплины – она уже выступает на таком уровне, где без этого никак. У нее спортивный характер, она борец. Иногда устает, тогда может немного покапризничать, но обычно быстро с этим справляется.
Еще мне нравится, что она слышит музыку – да, пока ей не хватает опыта и умения показать во время проката всю задуманную хореографию, но все будет, я верю в нее», – рассказала Малинина.
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