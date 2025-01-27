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Татьяна Малинина о фигурном катании в США: «Это не похоже на российскую систему, где работа идет в группах. Тут надо всю систему строить самому – и это стоит огромных денег»

Американский тренер Татьяна Малинина рассказала, как устроена работа на катке в США.

Малинина и Роман Скорняков – родители и тренеры чемпиона мира Ильи Малинина. Также у них тренируется бронзовый призер чемпионата США Сара Эверхардт. 

«У нас нет групповых занятий, они не разрешены на нашем катке. Быть может, я и была бы не против, но это частный каток, на котором такие правила. Так что я выкупаю время для индивидуального занятия и занимаюсь один на один с фигуристом. 

Это не похоже на российскую систему, где работа идет в группах и где обычно все оплачено – только катайся. Там в расписание встроены и ледовые тренировки, и хореография, и массаж.

А тут надо всю систему строить самому – и это стоит огромных денег. Надо найти занятия балетом, тренажерный зал, физиотерапию – и за все платят родители.

К тому же, у нас все спортсмены каждый день ходят в школу – и Илья тоже ходил, когда учился. В Америке считается, что образование важнее спорта, поэтому школу стараются не пропускать. Это, наверное, правильно: ты же не знаешь, что у тебя получится в спорте, надо иметь варианты на будущее.

Сара (Эверхардт) только учится работать эффективно: она не всегда умеет фокусироваться и – как любой нормальный подросток – слышит то, что хочет слышать. Какие-то нюансы работы ей в силу возраста кажутся пока не очень важными, а в нашем спорте мелочей не бывает.

Но видно, как она взрослеет и понимает ценность дисциплины – она уже выступает на таком уровне, где без этого никак. У нее спортивный характер, она борец. Иногда устает, тогда может немного покапризничать, но обычно быстро с этим справляется.

Еще мне нравится, что она слышит музыку – да, пока ей не хватает опыта и умения показать во время проката всю задуманную хореографию, но все будет, я верю в нее», – рассказала Малинина. 

Новая звезда американской фигурки: говорит по-русски, любит борщ и вареники, фанатка Медведевой

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Роман Скорняков
Сара Эверхардт
logoИлья Малинин
logoсборная США
Татьяна Малинина
мужское катание
женское катание
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