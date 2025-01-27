Илья Малинин: «Я еще не полностью раскрыл свой потенциал»
Илья Малинин верит в прогресс после победы на чемпионате США.
На турнире в Уичито он набрал 333,31 балла по сумме двух программ (рекорд мира Нэтана Чена – 335,30). В произвольной Малинин пошел на 7 квадов и сделал 6 из них, в том числе четверной аксель.
«Прокат получился не таким идеальным, как я хотел, но, думаю, я выдал хороший, надежный старт – показал, что работает в этой программе.
Я все еще не полностью раскрыл свой потенциал. Думаю, предел, к которому я могу стремиться, гораздо дальше.
Испытываешь давление, когда пытаешься сделать четверной аксель на каждом соревновании. Возможно, люди хотят видеть что-то лучшее и большее, но я хочу быть уверенным, что я стабилен», – сказал чемпион мира по фигурному катанию.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: AP
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