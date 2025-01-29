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Анастасия Губанова: «Приехала на чемпионат Европы без особых ожиданий, о медалях не думаю. Хочется в пятницу откататься так же, как сегодня»

Фигуристка Анастасия Губанова заявила, что приехала на ЧЕ-2025 без ожиданий.

Представительница Грузии лидирует после короткой программы с результатом 68,99 балла. Ее слова передает корреспондент Спортс’’ Майя Багрянцева.

«Сегодня я сделала почти все, что было запланировано – хотя, конечно, есть моменты, которые можно улучшить. Невероятно рада, что смогла перебороть этот сезон – он так странно и неудачно шел, что мне было важно собраться именно здесь. И будто бы начать все сначала.

Наконец-то, я вышла счастливая со льда после проката. Я так давно этого ждала. Мой тренер, Евгений Рукавицын, не смог доехать со мной до Таллина – ему помешали проблемы с визами, так что мне пришлось чуть больше потратить сил, чтобы настроить себя на программу. Здесь на трибунах был мой муж со своей семьей, это тоже очень помогло. 

Спасибо за поддержку ребятам из нашей группы на катке, спасибо федерации – я просто счастлива сегодня.

Я приехала сюда без особых ожиданий, о медалях не думаю – сейчас смотрю на малую золотую медаль после короткой программы и, конечно, радуюсь, но я не фокусировалась на этом. Хочется выйти в пятницу и откататься так же, как сегодня. Свободно и чисто, с кайфом. 

Перед Новым годом я ездила на шоу в Германию, а потом в Бельгию, где мы смогли еще поработать с хореографом Адамом Шоя над постановкой. А потом мы отпраздновали Рождество вместе с ним. Получилось перезагрузиться, погулять по рождественским базарчикам и отдохнуть», – сказала Губанова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
Евгений Рукавицын
сборная Грузии
Адам Шоя
женское катание
logoчемпионат Европы по фигурному катанию
Анастасия Губанова
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