Елизавета Туктамышева: «То, что Хендрикс пропускает ЧЕ – это потеря. Но хорошо, что все это случилось не в олимпийском сезоне»

Туктамышева считает потерей снятие Хендрикс с чемпионата Европы.

«Мне кажется, в этому году у девушек борьба развернется между Ниной Пинзарроне из Бельгии и Кимми Репонд из Швейцарии. Если Настя Губанова откатает чисто, то тоже поборется за тройку. Сложно делать прогнозы, но я поставила бы на этих трех девушек.

Турнир будет интересен тем, что сейчас в Европе нет явного лидера. Так что может появиться и новое имя. Сейчас прекрасная возможность выйти, откатать чисто и уверенно, чтобы у тебя появилась возможность взять медаль чемпионата Европы.

То, что Луна Хендрикс пропускает турнир – это потеря. С другой стороны, хорошо, что все это случилось не в олимпийском сезоне. Для нее главное теперь – залечить грамотно все травмы, отдохнуть.

И можно даже заранее начать подготовку к следующему сезону – ничего не мешает ей раньше начать олимпийский сезон, поездить по небольшим стартам и наверстать рейтинг. Тогда к Олимпиаде удастся подойти с боевым настроем и хорошими результатами. Я верю, что она сможет все сделать правильно», – написала Туктамышева.

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