Анна Коломенская и Артем Фролов выступят в финале Гран-при России
Коломенская и Фролов выступят в финале Гран-при России по фигурному катанию.
Об этом сообщил тренер танцевального дуэта Денис Самохин.
Ранее стало известно, что с турнира снялись Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Ирина Хавронина и Девид Нарижный, Елизавета Шичина и Павел Дрозд.
«Федерация прислала вызов на финал Гран‑при Анне Коломенской и Артему Фролову. Мы примем участие», — сказал Самохин.
Финал Гран-при России пройдет 13-17 февраля в Красноярске.
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Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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