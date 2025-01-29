Анна Коломенская и Артем Фролов выступят в финале Гран-при России

Коломенская и Фролов выступят в финале Гран-при России по фигурному катанию.

Об этом сообщил тренер танцевального дуэта Денис Самохин.

Ранее стало известно, что с турнира снялись Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Ирина Хавронина и Девид Нарижный, Елизавета Шичина и Павел Дрозд.

«Федерация прислала вызов на финал Гран‑при Анне Коломенской и Артему Фролову. Мы примем участие», — сказал Самохин.

Финал Гран-при России пройдет 13-17 февраля в Красноярске.

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