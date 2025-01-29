Горшков о Кагановской и Некрасове: «Мы болеем, но думаю, что все будет нормально. Мы успеем подготовиться к финалу Гран‑при»
Тренер Горшков сообщил, что Кагановская и Некрасов заболели перед финалом Гран-при.
«Мы болеем, но думаю, что все будет нормально. Мы успеем подготовиться к финалу Гран‑при», — сказал Алексей Горшков.
— Как ребята отнеслись к снятиям с финала Гран‑при? Придало ли им это больше уверенности?
— Я думаю, все нормальные люди не обращают на это внимания. Снялись или не снялись. Мы же будем выходить и показывать свое катание. Заранее не говорим о целях на турниры, — цитирует Горшкова «Матч ТВ».
Финал Гран-при России пройдет 13-17 февраля в Красноярске.
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Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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