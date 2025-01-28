Татьяна Тарасова: «Не хочу оценивать ни перспективы, ни еще что‑либо Александра Плющенко. Ну сказала его мама что‑то, мало ли что матери говорят»

Татьяна Тарасова считает, что журналистам стоит меньше писать о сыне Плющенко.

Ранее 12-летний фигурист Александр Плющенко победил на соревнованиях Московской области в Красногорске по первому спортивному разряду. Он был единственным участником в своей категории.

Александр – сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской .

«Я не хочу оценивать ни перспективы, ни еще что‑либо Александра Плющенко, потому что мне это неинтересно. Это вам интересно что‑то написать и получить свои 30 рублей. Вам не надоело это все писать? Ну сказала его мама что‑то, мало ли что матери говорят.

Мальчик катается каждый день, тренируется, выступает, занимает какие‑то места. То, что он занял первое место, где никого не было, – это не его вина. Вы чего к мальчику детских лет привязались? Я прям желаю вам, чтобы к вашим детям так привязывались», – сказала Тарасова .