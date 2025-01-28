  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Татьяна Тарасова: «Не хочу оценивать ни перспективы, ни еще что‑либо Александра Плющенко. Ну сказала его мама что‑то, мало ли что матери говорят»
57

Татьяна Тарасова: «Не хочу оценивать ни перспективы, ни еще что‑либо Александра Плющенко. Ну сказала его мама что‑то, мало ли что матери говорят»

Татьяна Тарасова считает, что журналистам стоит меньше писать о сыне Плющенко.

Ранее 12-летний фигурист Александр Плющенко победил на соревнованиях Московской области в Красногорске по первому спортивному разряду. Он был единственным участником в своей категории.

Александр – сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.

«Я не хочу оценивать ни перспективы, ни еще что‑либо Александра Плющенко, потому что мне это неинтересно. Это вам интересно что‑то написать и получить свои 30 рублей. Вам не надоело это все писать? Ну сказала его мама что‑то, мало ли что матери говорят.

Мальчик катается каждый день, тренируется, выступает, занимает какие‑то места. То, что он занял первое место, где никого не было, – это не его вина. Вы чего к мальчику детских лет привязались? Я прям желаю вам, чтобы к вашим детям так привязывались», – сказала Тарасова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoАлександр Плющенко
logoЯна Рудковская
logoТатьяна Тарасова
мужское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Рудковская о сыне: «Он спортсмен, который пашет на льду и в зале каждый день. У него полностью отсутствует звездная болезнь, потому что он трудится и знает цену всему, что есть у него и семьи»
20426 января, 12:03
Рудковская о победе сына на турнире без соперников: «Это был рабочий прокат перед главными стартами»
17126 января, 11:38
Тарасова о победе сына Плющенко на турнире Московской области: «Это разве его вина в том, что у него не было соперников? Это дело организаторов»
11226 января, 10:24
Рекомендуем
Главные новости
Анастасия Губанова: «Приехала на чемпионат Европы без особых ожиданий, о медалях не думаю. Хочется в пятницу откататься так же, как сегодня»
1023 минуты назад
Судья из Словении Бреда Мариншек поставила Петрыкиной 0,75 балла за навыки скольжения в короткой программе на чемпионате Европы
26сегодня, 19:56
🎧 Шоу «Чистый хвост»: Каким будет фигурное катание через 5 лет? Вы его не узнаете
сегодня, 19:48
⚡️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Губанова лидирует после короткой программы, Петрыкина – 2-я, Репонд – 3-я, Пинзарроне – 4-я
1109сегодня, 19:29
Этери Тутберидзе приехала на чемпионат Европы в Таллине
46сегодня, 19:07Фото
Татьяна Тарасова: «Меня интересуют только наши фигуристы. Но чемпионат Европы смотреть буду, это моя профессия, я обязана следить»
5сегодня, 18:04
Ирина Роднина: «Нельзя говорить, что США и Россия похожи как две капли воды. Много общего, но есть другое восприятие чего-то»
3сегодня, 17:57
⚡️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Хазе и Володин выиграли короткую программу, Конти и Мачии – 2-е, Павлова и Святченко – 3-и, Метелкина и Берулава – 9-е
469сегодня, 16:58
Минерва Фабьен Хазе: «Мы удивились штрафу за перебор по времени. Видимо, сильно увлеклись финальной позой»
3сегодня, 16:28
Бестемьянова о возможном возвращении Валиевой: «Это должно быть ее желанием. Сможет ли она вернуться в прежнюю форму? Если захочет, то сможет»
4сегодня, 16:14
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Европы по фигурному катанию. Хазе и Володин, Конти и Мачии, Метелкина и Берулава выступят с произвольными программами
сегодня, 16:23
Чемпионат Европы по фигурному катанию. Сяо Хим Фа, Аймо, Грассль, Риццо и Эгадзе покажут короткие программы
2сегодня, 16:11
Качушкина о возможном возобновлении карьеры: «Пока ничего конкретного не решила, но спортивную форму поддерживаю на высшем уровне»
426 января, 20:59
Тарасова о том, что Крамаренко удалили здоровый рог мениска: «У таких врачей надо отбирать лицензию. Очень жаль и девочку, и Винер»
1026 января, 19:49
Дмитрий Васильев: «Колесник либо не читал Олимпийскую хартию, либо вообще читать не умеет. ISU не будет реагировать на заявления сумасшедших»
624 января, 21:10
Илья Малинин: «Иногда я прыгаю четверной аксель без проблем, а иногда прямо заставляю себя на него зайти»
24 января, 13:41
Софья Акатьева: «В этом году сдаю ЕГЭ. Выбор – химия и биология. Очень нравятся эти предметы»
1724 января, 09:06Фото
Турнир на призы президента ФФКМ. Кузьмина и Студеникин победили в танцах на льду среди мастеров спорта, Пестова и Лагутов – по КМС
123 января, 19:04
Турнир на призы президента ФФКМ. Пузин победил, Автушенко – 2-й, Сенцов – 3-й
623 января, 10:57
Дмитрий Алиев показал, как исполняет на тренировке четверной лутц
3923 января, 10:14Видео
Рекомендуем