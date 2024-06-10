Ирина Роднина: «У нас потрясающие пары и очень красивые танцевальные дуэты. Женское катание меня меньше всего интересует»

Теги сборная России Ирина Роднина танцы на льду Олимпиада-2022 пары женское катание Фигурное катание

Ирина Роднина считает, что неправильно обсуждать только женское катание.

«Не знаю, есть ли в фигурном катании сейчас яркие представители. Честно скажу, после последней Олимпиады фигурное катание не смотрела. У нас не показывают, наши – не участвуют.

Когда говорят про яркие имена, все время называют одиночное женское катание. Но это несправедливо – в этом виде спорта есть еще танцы на льду и спортивные пары…

Если говорить только про одиночное женское катание, то это один вопрос. Считаю, у нас потрясающие пары и очень красивые танцевальные дуэты. Что еще нужно? Меня женское одиночное катание меньше всего интересует. Естественно, больше волнуюсь за пары», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Роднина.

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10 комментариев
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Девушки-одиночницы как-нибудь это переживут..)
+19
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+18
А мужское одиночное катание, даже не стоит того, чтобы я его упоминала, добавила депутатка.
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«У нас не показывают».
Я даже не знаю, где показывают ФК больше, чем у нас. Любые юниорские соревнования на ютубе в прямой трансляции. Прогон любой малявки 8 летней найти легко.
В конце концов сайт первого канала все официальные соревы и юниоров и взрослых освещают.

А ещё я честно не знаю, кто в танцах сейчас хорош. У СБ программы были кайф, но перешли к Жулину и пока не цепляют.
+9
0
+9
так именно из женского и пополняются ряды танцев и пар
+10
-2
+8
Ирина Константиновна, как это у нас не показывают международные старты, если я правильно поняла, о них госпожа депутат изволит говорить. Давайте соберём ей на подписку на ОККО...сарказм)
+6
-1
+5
Меня женское одиночное катание меньше всего интересует.
- естественно, в женском одиночном роднина была никем.
детская психотравма на всю жызнь.
+6
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+3
Аминь!
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0
+2
А кому интересно, что интересно Родниной? Мне абсолютно все равно, что ей интересно. И девушкам-одиночницам, я думаю, не интересно, что И.К. они не интересны. Каждый из нас имеет право интересоваться тем, что нравится, что радует. Пусть и дальше она следит за парами и танцами, а поклонники женского одиночного катания будут следить, переживать за фигуристок. Наблюдать, как они растут, расцветают, достигают спортивных высот. Удачных стартов в новых сезонах всем: и парникам, и танцорам, и одиночницам, а также и мужчинам, которых И.К.Р. почему-то не сочла упомянуть.
+4
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Роднина может сколько угодно принижать одиночные виды, но они всегда будут править бал в ФК, хотя бы потому, что они никак не зависят от парных, а вот парные без одиночных просто перестанут существовать. Подавляющее большинство парников и танцоров, в том числе топов (и Роднина не исключение) - это несостоявшиеся в прошлом одиночники.
+2
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А мнение депутата ГД, которая ГП России по фигурному катанию называла первенством ЖЭКа кому интересно ? Она соревнования не смотрит и мало какие пары сможет назвать среди парников и танцоров.
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