Ирина Роднина: «У нас потрясающие пары и очень красивые танцевальные дуэты. Женское катание меня меньше всего интересует»

Ирина Роднина считает, что неправильно обсуждать только женское катание.

«Не знаю, есть ли в фигурном катании сейчас яркие представители. Честно скажу, после последней Олимпиады фигурное катание не смотрела. У нас не показывают, наши – не участвуют.

Когда говорят про яркие имена, все время называют одиночное женское катание. Но это несправедливо – в этом виде спорта есть еще танцы на льду и спортивные пары…

Если говорить только про одиночное женское катание, то это один вопрос. Считаю, у нас потрясающие пары и очень красивые танцевальные дуэты. Что еще нужно? Меня женское одиночное катание меньше всего интересует. Естественно, больше волнуюсь за пары», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Роднина.