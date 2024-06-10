Ирина Роднина: «У нас потрясающие пары и очень красивые танцевальные дуэты. Женское катание меня меньше всего интересует»
Ирина Роднина считает, что неправильно обсуждать только женское катание.
«Не знаю, есть ли в фигурном катании сейчас яркие представители. Честно скажу, после последней Олимпиады фигурное катание не смотрела. У нас не показывают, наши – не участвуют.
Когда говорят про яркие имена, все время называют одиночное женское катание. Но это несправедливо – в этом виде спорта есть еще танцы на льду и спортивные пары…
Если говорить только про одиночное женское катание, то это один вопрос. Считаю, у нас потрясающие пары и очень красивые танцевальные дуэты. Что еще нужно? Меня женское одиночное катание меньше всего интересует. Естественно, больше волнуюсь за пары», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Роднина.
Я даже не знаю, где показывают ФК больше, чем у нас. Любые юниорские соревнования на ютубе в прямой трансляции. Прогон любой малявки 8 летней найти легко.
В конце концов сайт первого канала все официальные соревы и юниоров и взрослых освещают.
А ещё я честно не знаю, кто в танцах сейчас хорош. У СБ программы были кайф, но перешли к Жулину и пока не цепляют.
- естественно, в женском одиночном роднина была никем.
детская психотравма на всю жызнь.